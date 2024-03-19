الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون أن تعلن تجنبا لردود الفعل الدولية

أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل بدأت بتدمير رفح دون أن تعلن تجنبا لردود الفعل الدولية ولم تنتظر إذنا من أحد، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: "القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح بداية جديدة لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود أكثر من مليون نازح".

وتابعت: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، ونطالب بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ووضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

واستطرد: "تصريحات سموتريتش وبن جفير بتعميق الاستيطان دعوة صريحة للعنف وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".