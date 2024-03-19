وصول جثامين رهبان جنوب أفريقيا إلى مصر.. والبابا تواضروس الثاني يرأس صلاة الجنازة بالكاتدرائية

وصلت جثامين الرهبان الثلاثة المصريين إلى مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، ويتم نقلهم إلى مقر الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة صلاة الجنازة عليهم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء.

في سياق متصل، يقوم دير الأنبا صموئيل المعترف الواقع في جبل القلمون بالصحراء الغربية شمال محافظة المنيا بالاستعداد لاستقبال جثامين الرهبان الثلاثة الذين تم قتلهم في الدير بجنوب أفريقيا. ويجري تجهيز موقع لدفن شهداء هؤلاء الثلاثة في الدير، بالإضافة إلى استقبال أفراد عائلاتهم وأحبائهم.

تتوافد أهالي الشهداء بالكاتدرائية المرقسية وانتظارهم لوصول جثامين الرهبان الثلاث القمص الراهب أبونا تكلا الصموائيلي، والراهب يسطس أڤا ماركوس، والراهب مينا أڤا ماركوس.

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