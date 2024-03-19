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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

وصول جثامين رهبان جنوب أفريقيا إلى مصر.. والبابا تواضروس الثاني يرأس صلاة الجنازة بالكاتدرائية

صور الرهبان الثلاثة
صور الرهبان الثلاثة
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وصلت جثامين الرهبان الثلاثة المصريين إلى مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، ويتم نقلهم إلى مقر الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة صلاة الجنازة عليهم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء.

في سياق متصل، يقوم دير الأنبا صموئيل المعترف الواقع في جبل القلمون بالصحراء الغربية شمال محافظة المنيا بالاستعداد لاستقبال جثامين الرهبان الثلاثة الذين تم قتلهم في الدير  بجنوب أفريقيا. ويجري تجهيز موقع لدفن شهداء هؤلاء الثلاثة في الدير، بالإضافة إلى استقبال أفراد عائلاتهم وأحبائهم.

تتوافد أهالي الشهداء بالكاتدرائية المرقسية وانتظارهم لوصول جثامين الرهبان الثلاث القمص الراهب أبونا تكلا الصموائيلي، والراهب يسطس أڤا ماركوس، والراهب مينا أڤا ماركوس.

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الرهبان الثلاثة المصريين مطار القاهرة الراهب أبونا تكلا الصموائيلي الراهب يسطس آڤا ماركوس الراهب مينا آڤا ماركوس