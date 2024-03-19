احذر القهوة.. تعرف على المشروبات الشائعة التي تؤثر على بشرتك وتجعلها أكبر سنًا

كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أن تناول بعض المشروبات الشائعة تؤثر على الصحة العامة، كما تظهر علامات التقدم فى العمر وتحفيز شيخوخة البشرة.

كما قال روبرت لوف عالم الأعصاب المتخصص في مساعدة الناس على الوقاية من مرض ألزهايمر، إنه ينبغي الحذر من المشروبات التالية للحفاظ على صحة البشرة مثل القهوة، والتى لديها بعض الفوائد الصحية الواعدة للدماغ وصحة الأمعاء وغير ذلك، ولكن الكافيين مدر للبول ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم والبشرة لتبدو أكبر سنا لذلك يجب عدم الإكثار من كمية القهوة المستهلكة خلال النهار .

والصودا والمتعارف عليها بأنها مليئة بالسكريات التي تزيد من نسبة الغلوكوز في الدم إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب وأحد الأسباب الرئيسية لشيخوخة الجلد، كما أضاف الصودا الدايت هي أسوأ على الإطلاق.

كما أكد أن الكحول يعمر بشرتك عن طريق تجفيف الجلد والجسم كما يؤدي إلى شيخوخة الدماغ ويضر بالأمعاء وبالتأكيد مضر للكبد ويضعف الكحول الاتصال بين الدماغ والأمعاء ويضر بشكل مباشر بنومك كل هذه الأشياء تجعل الكحول ضارا للغاية لبشرتك وجسمك بالكامل.