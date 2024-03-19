أول سيدة تدخل مجال سباقات رالى الصحراء في مصر والوطن العربي

مجال سباق السيارات مجال ممتع وهواية للكثير من الناس حول العالم سواء من يتابعون السباقات او من يشاركون فيها ولكنه مثل الكثير من المجالات التي تقتصر فقط على الرجال خاصة من المتسابقين فلم نجد في مصر أو الوطن العربي، على مرور سنوات طويلة امرأة تشارك في تلك السباقات حتى اقتحمت المصرية "رانيا ابو المكارم" هذا المجال لتصبح من اوائل السيدات التي دخلت مجال سباقات رالى الصحراء في مصر والوطن العربي وعلى الرغم من مجال دراستها في الصحافة والسياسة اندمجت مع هوايتها وهي ممارسة تلك السباقات.

بدأت رانيا هواية سباقات السيارات عام 2018، وتمكنت منه حتى حققت بطولات وحصلت علي جوائز داخل و خارج مصر، ومن حبهاالشديد للمجال وتقديرها للنساء التي تحبه ولا تستطيع دخوله قامت بتكوين فريق angel wings لسباقات رالى الصحراء للسيدات، شغفها ايضا بالصحراء بالرغم من قسوتها والصعوبات التي توجها في الحياه الصحراوية، والإعداد لرحلات الصحراء حيث انها تقيم فى الصحراء، لعدة ايام متواصلة للتدريب جعل منها مثال في هذا المجال ولكنها شخص يحب التخييم في الصحراء الغربية لتصنع موهبتهاكسائقة صحراوية، وتنمي قدرتها وتحكمها في سيارة الدفع الرباعي.

تقول رانيا: "أؤمن ان السيارة هى روح السباق، لذلك يجب ان يكون كل متسابق على دراية تامة بها وبكل جزء فيها لان سيارات الراليمختلفة تماما عن السيارات العادية في جوانب كثيرة، فالسيارات الرالي مزوده بنظام حماية ضد الحوادث بنسبة اكبر من السيارات العادية، كذلك السيارات مزودة بتنك بنزين أضافى لأن سباقات الرالي قد تصل إلى ١٠٠٠ كيلومتر" وعن تكوينها فريق angel wings والذى جميع عضواته من السيدات، لإيمانها بقدرة المرأة في هذا المجال والآتي اظهرن مهارة فائقة فى مجال الميكانيكا والملاحة لأن رياضة رالى الصحراء تعتمد على الملاحة بشكل أساسي لأنه يقوم بتحديد الاتجاهات وحساب المسافات وهو عمل شديد الدقة.

ووصفت مميزات رياضة رالى الصحراء بأنها فلسفة عميقة من يتعلمها يتعلم الحياة، و يتحمل المسؤلية الكاملة كقائد للفريق، كما تعلمالرياضة من يمارسها كيفية مواجهة الحياة بشجاعة، والتعامل مع الصراعات والتحديات والصبر، والحكمة في اتخاذ اي قرار وتحمل المشاقوقوة الإرادة، والتعاون وروح الفريق والتخطيط لكل خطوه وموازنة الأمور وتقبل المنافسة، وان الصحاري، اهدتها راحه البال والقوة، وحسن التصرف ومتعة المغامرة والاستغناء عن تفصيل غير مهمة في الحياة اليومية، والصحراء حياة لها.

553A649F-8A62-41F4-ACD6-12B5022E3ECB

507B824E-8E12-4E91-9035-047D2D22D200

9F89BE3E-CAAC-4C90-A01B-F67813771D71

730A5EBF-C50F-440D-81E0-9E0DB03160E9

52268E1A-2023-4B0F-8B0A-0F4B9FCF2771

FA5D08D6-4F9F-4D9C-9E61-2E38E7A125D0

AC157F61-5702-476C-94C0-1DA61D061FEE

4527327D-2E3B-42B1-BE17-08540598A75C

4A135836-63A9-4994-8002-831E7CFC5E62