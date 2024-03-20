الأهلي يجدد عقد عمرو السولية لمدة موسم مقابل 15 مليون جنيه

أنهى مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالى.

ووقع «السولية» على عقده الجديد مع الأهلي لمدة موسم واحد مع أحقية التمديد لموسم ثان بموافقة الطرفين، وتم رفع قيمة عقد اللاعب إلى 15 مليون جنيه بما فيها نسبة المشاركة والإعلانات.

وانضم عمرو السولية الي نجوم الفريق الذين أنهى الأهلي ملف التجديد لهم بعد تجديد عقد الثنائي محمد الشناوي ومحمد هاني في وقت سابق للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

في شأن مختلف، يتابع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع طبيب التغذية البرنامج الغذائي للاعبين خلال فترة الراحة قبل العودة للتدريبات استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مارس الجاري، كما بدأ مارسيل كولر دراسة فريق سيمبا التنزاني لوضع خطة المواجهة.