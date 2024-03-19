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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في قرية سيريس جنوب جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين فلسطينيين هما محمود ابو علي وعزالدين ابو علي من سيريس جنوب مدينة جنين.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله، ونشر الاحتلال جنوده في شوارع الحي.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة كفر ثلث شرق مدينة قلقيلية، وهو أنس عزمي أبو الأمير.

وارتفع اليوم عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمرعلى مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية إلى 14 شهيدًا  فلسطينيًا بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الحاج" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال اعتقال فلسطينيين قرية سيريس مدينة جنين