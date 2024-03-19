إشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال ببلدة ميثلون جنوب جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفع اليوم عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمرعلى مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية إلى 14 شهيدًا فلسطينيًا بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

واستشهد 6 مواطنين فلسطينيين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الحاج" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وشن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.