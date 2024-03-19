شمامسة جدد على مذبح السريان

احتفل مار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعهما بالقداس الإلهي وعاونه الأب الفاضل الخوري جان كوكي كاهن الكنيسة وبحضور الأب الفاضل الدكتور جوزيف ترزي وذلك في كنيسة مار يعقوب السروجي - كاليفورنيا.



وخلال القداس احتفل بطقس رسامة الشمامسة: سركيس جورج كيراكوسيان - شماس مرتل، سمير سعدو- شماس قارئ

غسان باسم عزيزة - شماس قارئ

نور باسم عزيزة- شماس قارئ.



ثم احتفل بطقس رسامة الشماس الإنجيلي للمهندس عماد خوري لمذبح كنيسة مار يعقوب السروجي بجو من الإيمان والفرح والزغاريد.

وبعد نهاية المراسم تمت قراءة المنشور البطريركي في بداية الصوم المبارك وأيضا أقام نيافته طقس المسامحة قبل بداية الصوم المقدس.



وفي كلمة الأب الخوري جان، شكر البطريرك مار إغناطيوس أفرام على اهتمامه ومحبته الكبيرة لهذه الرعية وقبول طلب رسامة الشماس الإنجيلي للكنيسة.

وأيضًا بتكليف المطران متى بالاحتفال بالقداس الالهي على مذبح كنيسة مار يعقوب السروجي وإتمام رسامة الشماس الإنجيلي عماد خوري، ورحب ترحيبا حارًا بمار تيموثاوس متى الخوري معبرا عن محبته العميقة لسيدنا متى وشكره على قبوله إتمام طقس رسامة الشماس الانجيلي، وعلى محبته لهذه الرعية المباركة. وقدم التهاني القلبية للشماس الإنجيلي عماد وعائلته وأيضًا للشمامسة الجدد سائلا الرب أن يسمك بيدهم ويخدموا سوية مذبح يسوع.



ثم تكلم المطران متى وشكر الرب على عطاياه ومحبته للبشر، وأيضًا شكر البطريرك على تكليفه لكي يتمم مراسيم الرسامة، واعتبرها بركة كبيرة من قداسته، وشكر الاب الخوري جوزيف ترزي على خدمته الطويلة في حقل الكنيسة وسال الرب أن ينعم عليه بالصحة والعافية.

وشكر أيضا محبة الأب الخوري جان كوكي كاهن الكنيسة الذي يكن له كل محبة وتقدير على خدمته وتفانيه في الكنيسة أينما وجد وباركه ببركة الرب مع أهل بيته بالصحة والعافية. وقدم التهاني الشمامسة جميعا وطلب منهم ان يكونوا أمناء في خدمتهم في مذبح الرب يسوع، وقدم التهاني للجميع بمناسبة بداية رحلة الصوم الكبير المقدس وسائلا الرب بهذه الايام المباركة ان يعم الامن والسلام في الشرق والأوسط وفي كل مكان.

وخرج نيافته برياح أبوي يتقدمه جوقة التراتيل وشمامسة الكنيسة والمرتسمين الجدد وأعضاء المجلس الملي والاباء الافاضل

وإلى قاعة الكنيسة على أنغام ترتيلة تو بشلوم، وكانت لجنة سيدات مار يعقوب السروجي اعدوا مائدة غذاء للكل المشاركين بمناسبة احتفال نيافة المطران متى الخوري بالقداس الالهي والذكرى ٢٣ عاما على رسامة الاب الخوري جان كوكي كاهنا وايضا بمناسبة رسامة الشمامسةالجدد.

