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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أكرم حسني يتعرض للإحراج في الحلقة الثامنة من "بابا جه"

بابا جه
بابا جه
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تعرّض أكرم حسني لإحراج شديد في الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه، فبعدما  سافر مع دارين ابنة “سعد بيه” (كريم فهمي) وادعى بأنه والدها في الفندق الذي كان يديره سابقًا، أحرجه مدير الفندق أمام كل الموظفين وكشف كذبته بأنه أب للإيجار، بعدما أدعى هشام بأن دارين هي ابنه اخته، ليعيش هشام موقفًا صعبًا عليه بسبب بابا جه.

ومن ناحية أخرى مازال هشام يواجه شكوك زوجته ولاء (نسرين أمين) التي اكتشفت مؤخرًا مكالماته الهاتفية لنها (فريال يوسف)، وأن زوجها هشام كان يكذب عليها طوال هذه المدة، وذلك بمساعدة ياسر (محمد أوتاكا)، لتصبح عودة هشام من السفر بمثابة قنبلة موقوتة قد تدمر علاقته بزوجته ولاء.

أكرم حسني بابا جه كريم فهمي