ثقافة شمال سيناء تقيم احتفالية لأهالي الشهداء والمصابين والأطفال الفلسطينيين

أقامت ثقافة شمال سيناء احتفالية لأهالي الشهداء والمصابين والأطفال الفلسطنيين لرسم البهجة والفرحة بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبيه بعرض راقص لطبلوه التنوره أداء كلا من الفنان ابراهيم حامد وخميس ابراهيم وأداء متميز لفريق المواهب ومسرح العرائس بقصر ثقافة العريش بقيادة كابتن مدحت نجيب.

جاء ذلك بحضور محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشه وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظه وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال بحضور وإشراف أشرف المشرحانى، وذلك ضمن الاحتفالات الثقافية والفنية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى ، وهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله.

يأتي ذلك عقب اللقاء باللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤م ، بمكتبه بديوان عام المحافظة وذلك لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية في المحافظة، وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية والاهتمام بالنشئ وأطفال وأهالي الوديان بشمال سيناء.

وقد تفقد اليوم وكيل وزارة الثقافة أمل عبدالله بيت ثقافة 30 يونيو في أطار بحث تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية في المحافظة، وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية والاهتمام بالنشئ وأطفال وأهالي الوديان بشمال سيناء.

تلاه تفقد مكتبه الكرامه بالوحدة المحلية وتابع خلال الزيارة سير العمل مؤكد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتنمية واكتشاف الموهوبين من الرواد والأطفال ، واختتم الجولة التفقدية بالمرور علي مكتبه الشهده بالوحدة المحلية

يأتي ذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وفى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتقديم خدمات ثقافية وفنية نوعية لأهالينا بالمناطق الحدودية والاكثر احتياجا للخدمات الثقافية .