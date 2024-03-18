42 عامًا من التحدّي.. "البوابة نيوز" داخل منزل الأم المثالية الأولى على الجمهورية| شاهد

قالت أنيسة فريد منصور، ٦٩ عاما من مدينة تمى الامديد التابعة لمحافظة الدقهلية والحاصلة على المركز الأول بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية: عشت قصة كفاح طوال 42 عاما حيث تزوجت في سن مبكرة عام 1968م، من زوجى الذي كان يعمل بإحدى شركات المقاولات وأنجبنا ولدين، ولكن بعد عامين ونصف من زواجى توفي زوجى فى حادث أثناء العمل تاركاً ابنى الأكبر اسلام وكان عمره وقتها سنة وابنى الأصغر محمد وكان عمره وقتها أسبوع واحد.

وتابعت قائلة فى بث مباشر لـ"البوابة نيوز": عُدت إلى قريتى مع أطفالى واستأجرت منزلاً بسيطا، لأقيم مع والدتى المريضة وهنا أصررت على تحسين مستوايا التعليمي بهدف تحسين دخلى حيث أننى حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي فأكملت دراستى وحصلت على دبلوم معلمين وخلال فترة دراستى عملت بالأشغال اليدوية و تم تعيينى بمدرسة تابعة لإدارة نبروه التعليمية وقومت برعاية أبنائى الى ان انهو مراحل التعليم المتوسط والجامعي بجانب رعايتى لوالدتى المسنة مريضة السكر والتى تم بتر أجزاء من أطرافها وظللت ارعى أبنائى بجانب رعايتى لامى لمدة عشرين عاما حتى توفت والدتى ثم سافر ابنى الأكبر الي دولة عربيه واسس حياة مستقرة ومشروع خاص ومع الاحداث خسر كل شيء وعاد لوطنه، فوقفت بجانبه وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة، اما ابنى الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية وحاصل على بكالوريوس تجارة ومتفوق في مجاله.

وأشارت إلى انها فوجئت بابنها الأكبر محمد يخبرها انه سيقدم لها فى المسابقة ومكنتش متوقعه انى افوز بالمركز الأول حيث أن امهات وسيدات مصر كلهم يعيشون قصص كفاح ويستحقون اللقب مضيفه أن الله كلل رحلة كفاحها وتعبها بالفوز بالمركز الأول كأم مثالية على مستوى جمهورية مصر العربية لعام 2024.

وعن أمنيتها تمنت أنيسة ان تزور بيت الله وتؤدي مناسك الحج او العمرة وزيارة قبر الرسول و ترى اولادها فى احسن حال:" الحمدلله ربنا رضانى ومش محتاجة غير كدة".

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