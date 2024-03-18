حذر دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة من أن خطاب الحكومة الفرنسية يخاطر بإغراق العالم في هاوية حرب نووية.

وقال بوليانسكي، خلال حديثه في جلسة لمجلس الأمن حول موضوع "نزع السلاح النووي وعدم الانتشار"، إننا نشهد أيضًا زيادة في الخطاب غير المسؤول في باريس، والذي يهدد بإغراق العالم في هاوية الحرب النووية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتذكر بوليانسكي أيضًا مدى سهولة استعدادهم للضغط على "الزر النووي" في لندن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إنه سيستخدم "مجموعة كاملة من القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية" كجزء من الردع الموسع في شبه الجزيرة الكورية، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "إيران يجب أن تواجه تهديدًا نوويا حقيقيا".

وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين سابقًا، فإن الوضع المحيط بفرنسا لم يضيع كل شيء، فمن الممكن أن تلعب دورها في التسوية السلمية في أوكرانيا.

وسبق أن أشارت صحيفة التلغراف إلى أن التغير في لهجة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصراع الأوكراني يفسره أنه يسعى إلى إعادة فرنسا إلى سلطة ومكانة القوة المهيمنة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى وجه الخصوص، سمح ماكرون بعمليات "لمواجهة القوات الروسية" في أوكرانيا.