“هيئة الطاقة الذرية”: استخدام "الطب النووى" يقدم خدمات مهمة لخدمة صحة المواطنين

تقدم هيئة الطاقة الذرية خدمات كثيرة للمواطنين والاقتصاد المصري على حد سواء، مستغلة في ذلك تطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف مجالات التنمية من زراعة وصناعة وصحة وبيئة، ومن أهم ما تقدمه الهيئة كخدمة للمواطنين هو العلاج الإشعاعي بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بالمراكز الطبية الاخرى المتخصصة في علاج الأورام، ومن المتوقع أن توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهاز الجديد للهيئة وأن يتم إعادة تشغيل المستشفى مرة أخرى منتصف العام الجاري 2024 وذلك بعد أن تقوم الهيئة بالانتهاء من التراخيص والإجراءات اللازمة للتشغيل علمًا أن المستشفى سيخدم معظم قطاعات مرضي السرطان في مصر كما أننا نخطط ألا يتوقف دور المستشفي في العلاج فقط بل يكون مستشفي متكاملًا لجميع خدمات علاج السرطان خاصة أن الهيئة تنتج النظائر المشعة.

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن هناك العديد من الإنجازات التى حققتها الهيئة فى المجال الطبي حيث تقوم الهيئة بتشعيع المستلزمات الطبية ليتم تعقيمها مثل "السرنجات - مرشحات الغسيل الكلوى - أنابيب ومعدات نقل الدم - الخيوط الطبية - القفازات - القطن والشاش الطبى - ملابس واقنعة الأطباء المستخدمة فى العمليات الجراحية - صمامات القلب الصناعية - المسامير المستخدمة فى جراحات العظام - المواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء - مساحيق التجميل - العبوات الفارغة المستخدمة فى تعبئة القطرات والادوية - وغيرها".

وخلال الفترة الأخيرة حصلت الهيئة على موافقة هيئة الدواء ووزارة الصحة لبدء تصنيع ملصقات طبية لعلاج الحروق بالأنسجة المشيمية داخل هيئة الطاقة الذرية، وقامت الهيئة بإعادة تقييم الموقف حتي نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير جهاز جديد عبارة عن معالج خطي لإعادة تشغيل المستشفي مرة اخرى بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليون يورو ساهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه التكلفة بـ 1.4 مليون يورو وقامت الدولة بدعم للهيئة بمبلغ 540 ألف يورو بخلاف قيمة إعادة تجهيز المستشفى لتتناسب مع الجهاز الجديد.

ووجد الكثير من مجالات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالفعل ساهمت الهيئة خلال العام الجاري بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في استبدال أجهزة تشعيع وتعقيم أكياس الدم التالفة باجهزة اخرى جديدة بمستشفي الدمرداش وفي بنك الدم الرئيسي "فاكسيرا".. وهناك 7 أجهزة جديدة أخرى لتشعيع وتعقيم أكياس الدم سيتم توزيعهم على 7 مستشفيات جامعية قريبًا بالمجان ضمن المنحة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

“نجاحات كبيره بهيئة الطاقه الذرية في مجال الطب النووي بمصر ”

نجحت هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج فى تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال ما يسمى ب"الطب النووي" وذلك من خلال اللجوء إلى التطبيقات السلمية للطاقة الذرية سواء فى المجالات الطبية وغيرها وهو ما يؤكد حرص مصر على الالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من هذه التقنية لخدمة المجتمع وتحقيق السلامة العام والحفاظ على البيئة.

وينتج المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع فى مصر كواشف تشعيع الدم RadAver RadAver Blood Irradiation Indicators والتى تستخدم فى عمليات تشعيع الدم وبعض مكوناته لمرضى الأورام، وهى كواشف كيميائية تعتمد على حدوث تفاعل كيميائى معين مما يظهر تغيرا لونيا واضحا من اللون الأصفر الى الاحمر عند جرعات منخفضة تصل الى 25 جراي.

“ إنجازات روساتوم في مجال الرعاية الصحية”

خلال منتدى تقنيات المستقبل قدم المدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشوف أحدث إنجازات روساتوم في مجال الرعاية الصحية وهي تقنية الطباعة الحيوية تتيح هذه التقنية إنشاء أوعية دموية وظيفية من الخلايا البيولوجية للمريض المواد، وهو أمر بالغ الأهمية في زراعة الأعضاء لدى الأطفال ومن الجدير بالذكر أن علماء روساتوم تمكنوا من تطوير أوعية دموية يصل طولها إلى 10 سم، مما أتاح تطوير أنظمة أعضاء معقدة مثل الغدة الدرقية والكلى والكبد، ويذكر أن روساتوم هي “المسؤوله عن إنشاء المشروع النووي بالضبعه بمصر ”

كما قدمت روساتوم دواء فريد يستخدم كريات مجهرية من الألبومين البشري تحمل علامة الرينيوم. -188، والذى يستخدم لعلاج أورام الكبد الخبيثة، ويوقف نمو الورم في 90% من الحالات،أظهر علماء روساتوم قدرة الخوارزميات الكمومية على تحديد علامات الالتهاب الرئوي في صور الأشعة السينية، مما سلط الضوء على إمكانات أجهزة الكمبيوتر الكمومية للكشف المبكر عن الأمراض .

وتعمل زراعة البدائل الحيوية ذات الطبقة الخاصة المكافئة للأنسجة العظمية على زيادة التوافق مع أنسجة المريض مما يقلل وقت الإنتاج من 60 إلى 7 أيام ويقصر وقت التعافي بمقدار 2-3 مرات، حيث قدمت روساتوم جيلًا جديدًا من الأجهزة المصممة لعلاج أمراض الأورام: مسرع توروس الخطي بالإضافة إلى سانجينوكس، وهو جهاز يقوم بتجميع كمية غير محدودة من أكسيد النيتريك من الهواء ويزودها بالدورة الدموية عند استخدامها مع أجهزة الدورة الدموية الاصطناعية

جدير بالذكر أن “ الهيئة العامه للرعايه الصحيه ” اصدرت بيان في يوليه الماضي عام 2023 أنه في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وروسيا في القطاع الصحي “ ندرس تحويل مستشفى الضبعة التخصصي لمركز دولي للعلاج الإشعاعي والطب النووي بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل”

وكان قد أجرى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى إحدى المستشفيات الكبرى التابعة لمجموعة ميدسكان الروسية القابضة وذلك بمرافقة إيفجيني توجولوكوف رئيس مجلس إدارة مجموعة ميدسكان الروسية القابضة والرئيس المؤسس للمجموعة وأضاف نتطلع لشراكة إستراتيجية مع الجانب الروسي لنقل خبراتهم المتميزة في الطب النووي والتشخيص المتقدم بالنظائر الطبية المشعة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مضيفًا ندرس تحويل مستشفى الضبعة التخصصي لمركز دولي للعلاج الإشعاعي والطب النووي بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.