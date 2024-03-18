مدير تعليم بورسعيد يفتتح معرض ختام الأنشطة التربوية

افتتح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، معرض ختام الأنشطة التربوية بمدرسة ٦ أكتوبر الثانوية للبنات.

أشاد وكيل الوزارة بتنوع الأنشطة التربوية للمواد الدراسية والتي اشتملت المجسمات والأعمال والمشغولات اليدوية صنع الطالبات بالإضافة لعدد من العروض التوضيحية باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، مناقشا الطالبات حول معروضاتهم وسائل وخامات تنفيذها.

وأثنى على المعروضات والمهارات التي اكتسبتها الطالبات واستخدام خامات من البيئة المحيطة في صنع أعمال ومشغولات موجها الشكر للقائمين على المعرض وللمعلمين والطلاب على الأعمال المتميزة بالمعرض.

وشهد الدكتور محمد عبد التواب جانبا من احتفالية المدرسة بيوم الشهيد والذى كرم من خلالها والدة الشهيد عبد الله الحمامى بدرع تذكاري تخليدا لسيرته العطرة ولذكراه الطيبة.