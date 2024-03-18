عبدالله السعيد ومحمود كهربا.. ضيوف الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر"

حل كل من لاعبي الأهلي والزمالك عبدالله السعيد ومحمود كهربا، في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يذاع على شاشة Mbc مصر عقب مدفع الإفطار مباشرة.

استضاف الفنان رامز جلال في حلقة أمس مطربي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، يتصدر برنامج "رامز جاب من الآخر" الترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.