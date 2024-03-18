لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
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مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الروبيكى
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لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.