مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الروبيكى

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.