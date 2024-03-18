ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق الروبيكى

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة عمالا على طريق "الروبيكي- بدر" وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 آخرين مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية النيابة العامة حادث انقلاب سيارة تم إتخاذ الإجراءات القانونية طريق الروبيكى