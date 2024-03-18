ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعطل حركة المرور بـ"القاهرة - إسكندرية" الزراعي بسبب تصادم سيارتين بالقليوبية

تعطل الحركة المرورية
تعطل الحركة المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين "جامبو" مطلع كوبري قها، مما تسبب في توقف وتعطل الطريق  وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق.

تلقى اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وجاري التحقيق في الواقع لبيان سبب الحادث.

الطريق الزراعي تصادم سيارتين تعطل حركة المرور حادث تصادم سيارتين محافظة القليوبية