تعطل حركة المرور بـ"القاهرة - إسكندرية" الزراعي بسبب تصادم سيارتين بالقليوبية

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بمحافظة القليوبية حادث تصادم سيارتين "جامبو" مطلع كوبري قها، مما تسبب في توقف وتعطل الطريق وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق.

تلقى اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية.



جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وجاري التحقيق في الواقع لبيان سبب الحادث.