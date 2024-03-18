تفاصيل زيارة وفد "نانجينج الطبية الصينية" لجامعة عين شمس

استقبل اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بحرم كلية الطب، وفداً من جامعة نانجينج الطبية الصينية برئاسة السيد لان تشينغ رئيس الجامعة، بحضورعلى الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وذلك فى إطار توسيع اتفاقيات التعاون بين جامعة نانيجنج وجامعة عين شمس فى مجال البحث العلمى والعمل الأكاديمى والتعليم الطبى.

في كلمته، أعرب ضياء عن سعادته بالتعاون مع جامعة نانجينج الطبية متطلعا للتعاون الدائم مع مستشفيات جامعة نانجينج حيث تؤدى المستشفيات دورا محوريا فى نظام الرعاية الطبية، مؤكدا ترحيبه بفتح آفاق التعاون مع الجامعة الصينية في مجالات مختلفة تشمل المستشفيات الجامعية وغيرها من المجالات.

وقدم وفد جامعة نانجينج مقترحا بأن يشمل التعاون تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين.

وقد رحب الأنور باقتراح تبادل الأساتذة بين جامعة عين شمس و جامعة نانجينج مؤكداً ان تعزيز التعاون المؤسسى بين الجامعتين من شأنه الاسهام فى فتح مجالات التعاون بين التخصصات المختلفة.

اشتملت فعاليات الزيارة علي حضور الوفد لعرض تقديمى لبرنامج الطب الجامعي المتكامل ( 5+2) بقاعة محمود المتينى بكلية الطب حيث تم عرض نبذة عن كلية الطب جامعة عين شمس ونشأتها والمراكز التابعة لها ومنها مركز مصرى بالإضافة لعرض رؤية الكلية ومراحل تطور مدينة عين شمس الطبية ونبذه عن مستشفى عين شمس الإفتراضى.

واستعرض الجانب الصينى تطور جامعة نانجينج الطبية والتى انشأت منذ ٩٠ عاماً وتم عرض رؤيتها والمستشفيات التابعة لها وإمكانياتها وعدد العمليات الجراحية التى تجريها بالسنة وكذلك العلاج المجانى كمشاركة للمجتمع المدنى بالمستشفيات الصينية، كما تسعى الجامعة لدعم مجال البحث العلمى من متخصصين يقدمون الدعم لتطوير المؤسسات الحكومية.

تضمنت الزيارة جولة بالكلية وزيارة لمعمل الكمبيوتر ومعمل المحاكاة ومدرج المحلاوى وجولة بمركز مصرى للأبحاث الطبية ومستشفى الباطنة والجراحة والمسنين.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن الجانب الصينى الدكتور جوانجفو جين عميد كلية الدراسات العليا جامعة نانجينغ الطبية ومدير مختبر جيانغسو الرئيسي للعلامات البيولوجية للسرطان والوقاية منه وعلاجه، السيدة هايان دينغ أستاذ اللغويات والأدب نائب عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينج الطبية والدكتورة مينغ لو نائب مدير قسم الإنضباط في التشييد جامعة نانجينج الطبية، دكتور ويتشاو ها صيدلي ماجستير في الصحة العامة مدير قسم التنمية بجامعة نانجينج الطبية ونائب رئيس معهد جيانغسو الإقليمي للصحة.

رافق الوفد خلال جولته عصام فخرى نائب المدير التنفيذى للمستشفيات، سها العشرى أستاذ ورئيس قسم التعليم الطبى، تامر عمارة مدير مستشفى عين شمس الرقمى ومدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، مها زكريا دكتور تشريح وأجنة، جيهان توفيق مدير مركز القياس والتقويم وشيرين فواز أستاذ مساعد بقسم الطب الطبيعى ود.دينا حسين مكتب العلاقات الدولية بالكلية.