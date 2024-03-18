هشام ماجد: حياتي لوكيشن منظم ومراتي مسموح لها تعمل زووم عليا

حل الفنان هشام ماجد ضيفا على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.



وقال هشام ماجد إنه يحب مشاركة صور وأخبار العمل ولحظات مع الأصدقاء لكن صوره الشخصية وحياته الخاصة يفضل أن تبقى في المنزل فقط.

واستطرد هشام ماجد قائلا:" بحب صورتي تبقى حلوة في عيون الناس من غير كذب وإدعاء.. ولو صورتي طلعت وحشه في عيون شخص مهم بالنسبة لي لازم أصلحها لكن لو حد ميهمنيش ميفرقش معايا".

أكد هشام ماجد على أنه كان يقع في فخ الانطباعات السريعة من قبل لكن مع التقدم في العمر أصبح مقل في الحكم على الصورة الخارجية موضحا:" اتعملت عمري ما أحكم بدري ولا من النظرة الخارجية".



وتحدث هشام ماجد عن زوجته وأسرته قائلا:" مراتي مسموح لها تعملي زووم وتشوف كل العيوب وبناتي وأمي كمان".

وكشف عن أسماء ابنتيه قائلا:" بناتي كارما ونادية هما اللي منورين حياتي وأقرب ناس ليا والعيلة والأسرة بتدي قيمة للحياة أكتر من أي حاجة تانية".



وأشار هشام ماجد إلى أن الدوائر المقربة منه تقل تدريجيا موضحا:"مع السن أنا بحاول أتجنب إن ناس كتير تدخل في حياتي وفي مسافة مع الناس الكتير اللي بتدخل حياتي".



وكشف هشام ماجد عن صفاته الشخصية التي لا يعلم عنها أحد قائلا:" أنا شخص منظم وعندي ocd وحياتي لوكيشن متنظم".