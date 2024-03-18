الكرملين: التشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية "أمر سخيف"

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، التصريحات التي تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة تفوق 87 بالمئة بأنها "سخيفة"، مؤكدًا على أن هذه الأصوات تعكس دعمًا شعبيًا واسعًا للرئيس بوتين.

وأشار بيسكوف إلى أن الانتخابات الروسية كانت شفافة ومنظمة وفيها مشاركة واسعة من الناخبين، مضيفًا أن أي تقييم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن شرعية هذه الانتخابات غير مقبول بالنسبة لروسيا.

وأكد المتحدث الصحفي أن التصريحات الأمريكية بشأن عدم حرية الانتخابات الروسية تأتي في سياق الصراع الدولي والتوترات بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا تختلف تمامًا مع هذه التقييمات وتعتبرها جزءًا من حرب المعلومات التي تشنها الولايات المتحدة ضدها.

وشدد بيسكوف على أن روسيا ستواصل تحقيق الاستقرار الداخلي وتطوير العلاقات الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية، رافضًا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الروسية.

في سياق متصل، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية عن ضرورة إقامة منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية البلاد من الهجمات المحتملة من العدو.

وأوضح بيسكوف في تصريحه حول تصريحات الرئيس الروسي بوتين حول إنشاء منطقة عازلة بين البلدين، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الروسية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي يشهده المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الهجمات القوات الأوكرانية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، دفعت الحكومة الروسية إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأراضي الروسية والسكان في المناطق الحدودية.

وأكد بيسكوف أن إنشاء منطقة عازلة يأتي كخطوة ضرورية لتأمين المناطق الحدودية وحمايتها من أي تهديدات محتملة، مشيرًا إلى أهمية تحديد ممر آمن لمنع استخدام الأراضي الروسية كنقطة لتوجيه الضربات.

وختم بيسكوف بتأكيده على أن الرئيسية الروسية تسعى إلى الحفاظ على الأمن والسلامة في المناطق الحدودية، وتؤكد على أن أي تدابير تتخذها هي لحماية سيادة البلاد وأمن شعبها.