في العيد القومي 105.. محافظ المنيا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، إيذانًا بانطلاق احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 105، الذي يصادف اليوم، الاثنين 18 مارس.

شارك في الاحتفال الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

تقدم المحافظ بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأهالي المنيا بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، داعيًا الله تعالى أن يُنعم على مصر وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

كما خصّ المحافظ شهداء الوطن من أبناء المنيا بتحيةٍ خالصة، مؤكدًا على أن تضحياتهم لن تُنسى أبدًا.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بمحافظات الصعيد، خاصةً محافظة المنيا، التي تشهد طفرةً غير مسبوقة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

وبعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار، عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني وسط أجواءٍ من البهجة والاعتزاز، بمشاركةٍ فاعلة من أهالي المحافظة.

وتُعدّ ذكرى 18 مارس مناسبةً خالدةً في ذاكرة أبناء المنيا، حيثُ شاركوا ببسالةٍ في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، خاصةً في مركزي ديرمواس وملوي.

وبهذه المناسبة، تُجدّد محافظة المنيا عهدها على مواصلة العمل الدؤوب لبناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تُليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.