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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يواصل الاستعداد لمواجهة الاتحاد

المصري
المصري
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، حاليا تدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأول من أبريل على ملعب " الجيش" ببرج العرب.
وكان الجهاز الإداري  للفريق أتم الاتفاق مع مسئولي فريق بلدية المحلة على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.
وشهد مران الأمس حضور كامل أبو علي  برفقة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول .
ويحتل المصري البورسعيدي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، من أصل 14 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مثلها.

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