23 مارس.. وزير الرياضة في غانا لاستلام راية تنظيم دورة ألعاب أفريقيا 2027

واصلت البعثة الرياضية المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الحالى تفوقها وتصدرها لترتيب منافسات فى مختلف الالعاب برصيد " 156" ميدالية متنوعة " 91 ذهبية، 35 فضية، 30 بروزنزية ".

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان النتائج المميزة التى تحققها الرياضة المصرية بالوقت الحالى يؤكد أن مصر تسير على خطى ثابتة ، وهناك تخطيط علمى سليم نضعه بشكل مستمر من أجل تحقيق النجاحات على مستوي الألعاب الفرديةوالجماعية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، نسير وفق خطط علمية ومنهجية وهناك تناغم وتوافق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وهو ساعد على توفير مناخ رياضي جيد لابطالنا الرياضيين لتحقيق مزيد من الانجازات والانتصارات للرياضة المصرية مشيرا الى تمنياته بأن يكون الاولمبياد القادم بمثابه جنى مصر لثمار الجهد الذي تم بذله خلال السنوات الخمس الماضية.



وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن تمنياته بتجاوز البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الحالية بغانا لعدد الميداليات التى حققتها المنتخبات المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية السابقة والتى اقيمت عام 2019 بالمغرب والتى حصدت المنتخبات المصرية بها " 273 " ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 98 ميدالية فضية و 73 ميدالية برونزية.

وأكمل وزير الرياضة حديثه كل الدعم لابطالنا الرياضيين المصريين والدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية دائما وابدا تقف خلف كل من يشرف مصر على منصات التتويج فى جميع المجالات وليس فى المجال الرياضي فقط.

وقال وزير الشباب والرياضة : "سأتوجه إلى غانا يوم 23 مارس الجاري من أجل استلام راية تنظيم واستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية عام 2027، وايضا من أجل دعم ومساندة البعثة المصرية وابطالنا الرياضيين الذين لم يدخروا جهدا وحافظوا على ريادة الرياضة المصرية بافريقيا ، مؤكدا اننا أصبح لدينا من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية التى تجعل اي حدث تنظمه مصر دائما ما يخرج بصورة رائعة، كما اصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية والتى وفرته للرياضة المصرية فى جميع الالعاب الفردية والجماعية وهو الذي جعل الرياضة المصرية متواجدة بصفة دائمة على منصات التتويج فى جميع المنافسات التى يخوضها ابطالنا المصريين".

وتشارك مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.