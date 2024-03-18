وزير خارجية الاحتلال: ينبغي على بوريل وقف هجومه على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه ينبغي على جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وقف هجومه على إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد صرح بأن إسرائيل تتسبب في مجاعة وتستخدم التجويع سلاح حرب في غزة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف.

وأضاف "بوريل" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون، بالرغم من أننا نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه".