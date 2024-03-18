ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل ياسر جلال (صور)

حريق لوكيشن مسلسل
حريق لوكيشن مسلسل جودر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق لوكيشن تصوير مسلسل  «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، أن الحريق نشب داخل لوكيشن محل بمدينة الإنتاج الإعلامي، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بشكل عاجل، ولم يتسبب الحادث في وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال ، ياسمين رئيس، نور اللبنانية،  وفاء عامر، أيتن عامر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة عن قصة ألف ليلة وليلة وتجسيد لقصة شهريارو شهرزاد، و قمر الزمان.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏نار‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏نار‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نار‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏نار‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نار‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏نار‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نار‏‏
كلاكيت تاني مرة حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل لوكيشن تصوير مسلسل