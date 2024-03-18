حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل ياسر جلال (صور)

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق لوكيشن تصوير مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، أن الحريق نشب داخل لوكيشن محل بمدينة الإنتاج الإعلامي، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بشكل عاجل، ولم يتسبب الحادث في وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال ، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة عن قصة ألف ليلة وليلة وتجسيد لقصة شهريارو شهرزاد، و قمر الزمان.