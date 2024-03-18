إنقاذ 25 أجنبيا بعد اشتعال النيران في فندق شهير بالهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل فندق شهير بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل فندق شهير بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتم اجلاء 39 نزيلا بينهم 25 يحملون جنسيات أجنبية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.