حريق في ديكورات مسلسل "جودر"

أعلن الفنان شريف إدريس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن نشوب حريق بديكورات مسلسل "جودر" ألف ليلة وليلة.

وعلق فى منشور "هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان..تم السيطره علي حريق في ديكور مسلسل الف ليله وليله "جودر"، الحمد لله ربنا ستر".

ولم يتم ذكر أى تفاصيل عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق داخل اللوكيشن.

كان قد نشب حريق هائل فى لوكيشن تصوير مسلسل"المعلم"، وذلك بإستوديو الاهرام العريق، وظل لعدة ساعات حتى تمكنت الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطره على الحريق.

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