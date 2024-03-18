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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حريق في ديكورات مسلسل "جودر"

حريق ديكور مسلسل
حريق ديكور مسلسل جودر
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أعلن الفنان شريف إدريس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن نشوب حريق بديكورات مسلسل "جودر" ألف ليلة وليلة.

وعلق فى منشور "هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان..تم السيطره علي حريق في ديكور مسلسل الف ليله وليله "جودر"، الحمد لله ربنا ستر".

ولم يتم ذكر أى تفاصيل عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق داخل اللوكيشن.

كان قد نشب حريق هائل فى لوكيشن تصوير مسلسل"المعلم"، وذلك بإستوديو الاهرام العريق، وظل لعدة ساعات حتى تمكنت الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطره على الحريق.

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IMG_20240318_140506
IMG_20240318_140307
IMG_20240318_140307
حريق جودر حريق ديكورجودر شريف ادريس ستوديو الأهرام