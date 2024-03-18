سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العامل في السوق المصرية، التي تبلغ عددها 39 بنكًا، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بعض البنوك مثل "ميد بنك، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، البركة، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي".

أما ثاني أقل سعر للدولار فقد بلغ حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الإسكندرية، مصرف أبوظبي".