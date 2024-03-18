ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة  البنوك العامل في  السوق المصرية، التي تبلغ عددها 39 بنكًا، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بعض البنوك مثل "ميد بنك، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، البركة، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي".

أما ثاني أقل سعر للدولار فقد بلغ حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الإسكندرية، مصرف أبوظبي".

الدولار , سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي