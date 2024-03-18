الصحة العالمية تنصح مرضى السكر بممارسة الرياضة الخفيفة في رمضان

قدمت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لمرضى السكر من أجل الحفاظ على صحتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ونصحت المنظمة مرضى السكر بالمداومة على الرياضة وممارسة التمارين باستمرار، حيث ينصح المصابين بمرض السكري بممارسة الرياضة الخفيفة إلى متوسطة، وتحذر من ممارسة الرياضة العنيفة لأنها تفاقم من خطر معدل هبوط الجلوكوز في الدم أي نقص السكر في الدم أو حدوث جفاف للجسم.

ووفقا لما ذكره موقع Diabetes UK، إن المشي أو الانتظام بممارسة الرياضة الخفيفة باستمرار كل يوم تعمل على فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي، وهذا أمر مهم جدا لأن زيادة الوزن مؤشر خطرٍ أساسي لمرض السكري من النوع 2 .

وتساعد ممارسة الرياضة على الفوائد التالية :

انخفاض ضغط الدم

القضاء علي التوتر وراحة في النوم.

تحسين مستوى المزاج بالدماغ

وينصح أيضا الشباب والمراهقين بممارسة رياضة الأنشطة المعتدلة لمدة 150 دقيقة خلال الأسبوع، وممكن تقسيمها يوميا بمقدار نصف ساعة لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بالنسبة للنشاط البدني القوي، أيضا يوصى بممارسة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، ويمكن تقسيم ذلك إلى 15 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع إذا كان ذلك مفيدا.