بالفيديو.. المفوض العام للأونروا: سنصدر بيانات جديدة حول وضع المجاعة في قطاع غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، إنه سوف يتم إصدار بيانات جديدة حول الوضع الخاص بالمجاعة في قطاع غزة، متابعًا: «أخشى أن تشير هذه البيانات إلى تدهور الأوضاع أكثر هناك، ولا يوجد أي تحسن».

وأضاف فيليب، في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الخارجية سامح شكري، بثته "القاهرة الإخبارية"، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الأمم المتحدة دفعت ثمنا باهظا في غزة، إضافة إلى موظفي الأونروا الذي قتلوا، وهناك أكثر من 150 من منشاة تم ضربها وتدميرها تمامًا.

وتابع أن أكثر من 400 شخص تم قتله فضلا عن إصابة 1000 آخرين أثناء سعيهم للحصول على الحماية من العلم الأزرق للأمم المتحدة، موضحًا أنه عند إخلاء المنشآت الخاصة بالأونروا تم استغلالها لأغراض عسكرية، وتم إلقاء القبض على عدد من الموظفين، والذين خضعوا لمعاملة سيئة ومهينة أثناء التحقيق الشديد، متمنيا وجود مجلس للتحقيق فيما حدث للأمم المتحدة في غزة.