قصة كفاح.. تعرف على حكاية الأم المثالية بجنوب سيناء

قصة كفاح مشرفة للأم المثالية بمحافظة جنوب سيناء، تحدت الصعاب وقهرت المشكلات وضربت أروع الأمثلة في التضحية والعطاء وقدمت نموذجًا صالحًا للأم المصرية الجديرة بكل احترام وتقدير إنها "وهيبة أحمد حليم عبداللطيف الشرقاوي"، من مدينة أبوزنيمة، التي فازت بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء لهذا العام 2024.

وهيبة أحمد حليم عبداللطيف الشرقاوي، تبلغ من العمر 62 سنة، أرملة منذ 28 عاما، ربة منزل حاصلة على ابتدائية، واضطرت لترك المدرسة وإيقاف رحلتها التعليمية بسبب مرض والدتها ورعايتها لاخوتها الصغار، قامت بدور الأم لاخوتها، تزوجت من معلم بنفس القرية وعاشت في منزل عائلة الزوج، وصدر قرار بنقل الزوج إلى محافظة جنوب سيناء عام 1981.

بدأت رحلة أخرى للأم حيث صعوبة الحياة وعدم توافر الخدمات من مياه وغاز وكهرباء حتى المواد الغذائية في ذلك الوقت، فضلًا عن أن المنزل كان خاليًا تمامًا من المفروشات وكانت حياة بدائية وكان معها طفلها الأول عمره عام ونصف كافح الزوج وهي معه جنبًا بجنب خلال العشر سنوات الأولى.

رزقها الله سبحانه وتعالى بأربعة أبناء قامت على تربيتهم على أكمل وجه وتحملت صعاب الحياة لتوفر لهم حياة كريمة، فستأجرت محلًا من مجلس المدينة للبقالة وقامت على إدارته والزوج في وظيفته إلا أن توفي الزوج في عام 2005، تاركًا لها الأولاد في مراحل التعليم المختلفة، وتعرض محل البقالة لماس كهربائي واحترق كليًا، فاستقطبت جزء كبير من معاش الزوج لإعادة إصلاح المحل وظلت تكافح إلى أن تخرج الأبناء من الجامعات، الابن الأول ليسانس تربية لغة إنجليزية والثاني ليسانس تربية لغة عربية والثالث بكالوريوس تجارة والأخير بكالوريوس رقابة جودة، كما تولت مساعدة باقي أولادها في الزواج والاستقرار ومازالت تكافح وتساعد أبنائها.

كانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت "تيسير محمود دهيم محمد" من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولي على محافظة المنوفية، وإلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولى على محافظة الغربية، ونجلاء مستجير أحمد الأولي على محافظة بورسعيد، ونجاح محمود صابر الأولى على محافظة الجيزة، وعبير عباس محمد محمود الأولي على محافظة الإسماعيلية، وعرب حسن على عاشور الأولى على محافظة البحيرة، وفاطمة جابر بدوي حسين الأولي على محافظة بني سويف.

وجاءت وفاطمة السيد منصور محمد الأولى على محافظة السويس، وأم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولي على محافظة الوادي الجديد، وصباح صالح سليمان حسن الأولي على محافظة شمال سيناء، وعزة مجاهد السيد فريخة الأولي على محافظة دمياط، وجده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولى على محافظة المنيا، ومرثا إبراهيم عوض جرجس الأولي على محافظة الأقصر، وعايدة سعيد أبادير روفائيل الأولي على محافظة القاهرة، وابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولي على محافظة البحر الأحمر، ومسعدة محمد محمد هنيدي الأولي على محافظة الإسكندرية، ومنى محمد على خليفة الأولي على محافظة أسيوط، وزينب عبد القادر عبد العال الأولي على محافظة الفيوم.

وجاءت روجينا فوزي بهادر نور الأولى على محافظة سوهاج، ومريم وهيب يعقوب عطاالله الأولي على محافظة قنا، ووهيبة أحمد حليم عبد اللطيف الأولي على محافظة جنوب سيناء، وعزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة الأولي على محافظة الشرقية، ووفاء عواد عبد العزيز حمزة الأولي على محافظة القليوبية، وهدى أحمد عبدالله أحمد الأولى على محافظة أسوان.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة علي مستوى الجمهورية عن عام 2024، وهي شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، أما الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت فرح حسين عبد القادر عمر من محافظة الجيزة الأولي على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولي على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبد الحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.

كما سيتم تكريم أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة" لا أمية مع تكافل"، ومرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم "رائدة اجتماعية".