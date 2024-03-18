بالفيديو.. مفوض الأونروا: كنت أنوي زيارة رفح الفلسطينية.. وشكري: لم يكن لنا دخلًا بمنعه على الإطلاق

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "فيليب لازاريني، أنه كان سيقوم بزيارة معبر رفح، ولكن تم الرفض.

وأضاف فيليب، في مؤتمر صحفي مشترك له مع وزير الخارجية سامح شكري، بثته "القاهرة الإخبارية"، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، ولكن تم إبلاغه أنه لن يُسمح له بذلك.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، أن رفض دخول المفوض العام للأونروا لمعبر رفح، جاء من قبل الجانب الإسرائيلي، وعرقلة زيارته لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة غير مسبوقة أن يتم منع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.