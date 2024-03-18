والدة الأطباء.. قصة نجاح ملهمة تعكس قوة الإرادة والتحدي للأم المثالية لعام 2024 في البحيرة

حصلت عرب حسن علي عاشور، المعلمة في إحدى المدارس الأزهرية، على لقب الأم المثالية لعام 2024 بمحافظة البحيرة، فتمتلك "عرب عاشور"، المقيمة بمركز الرحمانية، قصة نجاح ملهمة تعكس قوة الإرادة والتحدي التي تحدتها على مدار السنوات، حيث بدأت رحلتها كأم مطلقة قبل 25 عامًا، ورغم التحديات التي واجهتها، استطاعت أن تربي أبناءها وتوفر لهم تعليمًا عاليًا وحياة كريمة.

أنجبت "عاشور"، ثلاثة أبناء، الأول في عام 1991، والثاني في عام 1994، والثالثة في عام 1995. بعد زواجها في عام 1988، تركها زوجها وسافر خارج البلاد وتزوج امرأة أخرى في عام 1998، ولم يتحمل أي مسؤولية تجاه أبنائه، واضطرت عاشور لتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بتربية ورعاية أبنائها بمفردها.

على الرغم من هذه الظروف الصعبة، عملت عاشور بجد واجتهاد لتوفير احتياجات أبنائها وتأمين تعليمهم وبفضل تضحياتها وعزيمتها، حقق أبناؤها نجاحًا باهرًا في مجالاتهم الدراسية، حيث حصل الابن الأكبر على درجة البكالوريوس في الصيدلة، في حين حصلت الابنة الثانية والابنة الثالثة على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

واجهت "عاشور"، العديد من التحديات المالية والاجتماعية، ولكنها تمكنت من تجاوزها بقوة إرادتها وقدرتها على العمل الشاق، لم تتلقَ الدعم المادي أو المعنوي من أحد، ورغم ذلك، نجحت في تربية أبنائها.

تعتبر عاشور نموذجًا يحتذى به في المجتمع، حيث تمكنت من تحقيق النجاح وتقديم مساهمة فعّالة في المجتمع رغم الصعوبات التي واجهتها، تستمر في رعاية أبنائها وتقديم الدعم لهم ولأحفادها.

تجاوزت عاشور المجتمعات التقليدية وأثبتت أن النساء يمكنهن تحقيق النجاح والازدهار بمفردهن، حتى في ظل الظروف الصعبة، فقصتها تحمل رسالة قوية للمرأة المصرية وللنساء في جميع أنحاء العالم، بأنهن يمكنهن تحقيق أحلامهن وتجاوز التحديات بالإرادة والعزيمة.