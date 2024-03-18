المفوض العام للأونروا: كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة بسبب المجاعة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "فيليب لازاريني، أنه التقى اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، بسبب مقتل أعداد كبير جدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أن قطاع غزة يشهد بالفعل كارثة إنسانية كبيرة، بسبب انتشار المجاعة، متابعًا: لدينا أطفال تقتل في غزة، وعددهم الحقيقي يتعدى ما يعلن عنه، إنها أزمة غير مسبوقة.

وتابع، أن الأطفال الذين قتلوا في غزة يتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في دول العالم، وعدد الصحفيين، والمجاعة تنتشر في غزة، موضحًا أن المجاعة تضرب المنطقة، وتنتشر في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية .