إحالة 3 متهمين للجنايات في حيازة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اليوم الاثنين ، إحالة 3متهمين للجنايات في حيازة أسلحة بيضاء ،ومواد مخدرة بمدينة نصر .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام 3 عاطلين بدائرة حيازة مواد مخدرة وتجارتها بدائرة القسم

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من المواد المخدرة و الهاتفين وسلاح ناري و 3سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.