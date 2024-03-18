بالفيديو.. حسين هريدي: أوروبا تعول على مصر لاستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وأوروبا علاقات ممتدة وتغطي كافة المجالات، حيث أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري لمصر، استيرادًا وتصديرًا ونهضة مصر خلال القرنين الماضيين تاريخيًا كانت مرتبطة بتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر في منطقة مقتربة مليئة بالصراعات والنزاعات والمسلحة كما يحدث في قطاع غزة والسودان وليبيا والشام، والآن في جنوب البحر الأحمر، ومصر من الدول التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي في استعادة الأمن والاستقرار في تلك المناطق المضطربة.

وتابع، أن الدور المصري في مواجهة والتعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى الـ 5 أشهر الماضية هو دور تقدره الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن والاتحاد الأوروبي وهو شريك أساسي لمصر علي صعيد العلاقات الثنائية وعلى صعيد آخر في محاولة إيجاد حلول لكل مشاكل بالمناطق التي فيها صراع كغزة وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأردف، مساعد وزير الخارجية، أن القمة تعكس رؤية مستقبلية مشتركة بين الجانبين حتى تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة سلام وتعاون، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق سياسة الانفتاح على دول الجوار الإقليمي للاتحاد الأوروبي.