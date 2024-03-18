ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. حسين هريدي: أوروبا تعول على مصر لاستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

حسين هريدي
حسين هريدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وأوروبا علاقات ممتدة وتغطي كافة المجالات، حيث أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر شريك تجاري لمصر، استيرادًا وتصديرًا ونهضة مصر خلال القرنين الماضيين تاريخيًا كانت مرتبطة بتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر في منطقة مقتربة مليئة بالصراعات والنزاعات والمسلحة كما يحدث في قطاع غزة والسودان وليبيا والشام، والآن في جنوب البحر الأحمر، ومصر من الدول التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي في استعادة الأمن والاستقرار في تلك المناطق المضطربة.

وتابع، أن الدور المصري في مواجهة والتعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى الـ 5 أشهر الماضية هو دور تقدره الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن والاتحاد الأوروبي وهو شريك أساسي لمصر علي صعيد العلاقات الثنائية وعلى صعيد آخر في محاولة إيجاد حلول لكل مشاكل بالمناطق التي فيها صراع كغزة وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأردف، مساعد وزير الخارجية، أن القمة تعكس رؤية مستقبلية مشتركة بين الجانبين حتى تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة سلام وتعاون، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام بتطبيق سياسة الانفتاح على دول الجوار الإقليمي للاتحاد الأوروبي.

مصر الاتحاد الأوروبي قطاع غزة السودان البحر الاحمر