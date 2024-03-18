الأهلي يحدد برنامج الفريق استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق تحضيرا لمباراته أمام سيمبا التنزاني مساء الجمعة 29 مارس فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب العودة إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون حتى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الاستعداد بشكل قوي لموقعة بطل تنزانيا.

ويرغب كولر فى وضع برنامج بدني وخططي مكثف للاعبين من أجل مناقشة كل المشاكل الفنية التي ظهر عليها الفريق الأحمر في الفترة الماضية، خاصة أزمة التمركز الخاطئ وعدم الاستحواذ على الكرة والثغرات الموجودة في خط الدفاع، وغياب التركيز والتسرع عند اللاعبين.



وتوجه كولر لسويسرا لقضاء إجازة الأهلي برفقة أسرته بعد فترة مليئة بالمباريات والبطولات والتحديات الصعبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من موريشيوس أحمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

والتقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 8 مباريات من قبل، حقق الأحمر الفوز خلال 3 لقاءات، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط في الدوري الأفريقي.

وسجل فريق الأهلي 12 هدفا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف من سيمبا، ولم يحقق أي فريق منهما الفوز خارج أرضه.

وأقيمت أول مباراتين بين الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بدور الـ16 موسم 1985.

وتواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بدور المجموعات لموسمين 2019 و2021، فيما جاءت المواجهة الأخيرة ببطولة دوري السوبر الأفريقي لموسم 2023.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين 0/5 وجاءت لصالح الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة من دور المجموعات في نسخة 2019.

وكان فريق الأهلي قد تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد احتلاله صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما حل سيمبا التنزاني في الوصافة بمجموعته برصيد تسع نقاط.