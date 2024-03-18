أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي البرلمانية ندى ثابت

التقى الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، بالدكتورة ندى ثابت عضو مجلس النواب والنشطة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية

حيث جاءت الزيارة في إطار اهتمام مجلس كنائس الشرق الأوسط بقضايا حقوق الإنسان والتي تعد من أهم المسائل التي يعالجها ويتطلع إليها .

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور ميشال عبس على الدور الذي تقوم به الدكتورة ندى ثابت تجاه ذوي الحاجات الخاصة، حيث رفعت الصوت في إنصاف هؤلاء الأشخاص الذين رغم ضعفهم أثبتوا أنهم أشخاص يزدانون بإبداعات ومواهب لاحدود لها، وبالتالي، اتخذت الدكتورة ندى ثابت أسمى قضية في حياتها هي قضية هؤلاء الأشخاص.

من جهته، نوه الدكتور ميشال عبس بكل ما تقوم به الدكتورة ندى ثابت واصفاً إياها بالمرأة القيادية القديرة التي استطاعت أن تنتصر على الألم وحولته إلى فرح ورجاء على مستوى الوطن، وكان الاتفاق على استمرار التعاون في مجال ذوي الحاجات الخاصة، إضافة الى مجالات إنسانية أخرى.