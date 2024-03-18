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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأمين العام لكنائس الشرق الأوسط يزور الأنبا بافلي والأنبا هرمينا في الإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 زار الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، برفقته وفد من المجلس، الأنبا بافلي مساعد قداسة البابا تواضروس الثاني لقطاع المنتزه ومسؤول خدمة الشباب في الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف عام قطاع الشرق، والدكتور هبة شروبين عضو مجلس الشيوخ المصري، وذلك في دار المطرانية - الإسكندرية.

جاء ذلك في اطار زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، والتحضير لنشاطات السنة الخمسين للمجلس.

حضر اللقاء الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس ، القس الدكتور رفعت فكري الأمين العام المساعد،  الإعلامية ليا عادل معماري منسقة التواصل في العلاقات الكنسية، وطلاب من معهد الدراسات القبطية - قسم العلاقات المسكونية.

وفي بداية اللقاء، رحب الجميع بالدكتور ميشال عبس والوفد المرافق، مؤكدين ان هذه الزيارة تعبر ان المجلس هو موئل الكنائس.

وشرح الدكتور ميشال عبس نشاطات المجلس والسنة الخمسين لتأسيسه، وما سوف يقوم به المجلس هذا العام من تفكير وتأمل وتطلعات مستقبلية بمناسبة سنته الخمسين.

بدوره أثنى الأنبا بافلي والأنبا هرمينا  على كل ما تحدث عنه الدكتور ميشال عبس، موضحين إن المجلس بات يخطو خطوات متقدمة وعلى مختلف الصعد لأنه ينطق بشهادة الحق. وأثنيا على النشاط الذي سيقام في مصر بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه.

فيما تناول الجميع قضايا انسانية ومجتمعية تشكل موضوع الساعة وتطرح تحديات على الكنيسة في شتى انحاء العالم.

الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأنبا بافلي مساعد قداسة البابا تواضروس الثاني لقطاع المنتزه ومسؤول خدمة الشباب في الإسكندرية الأنبا هرمينا أسقف عام قطاع الشرق الدكتور هبة شروبين عضو مجلس الشيوخ المصري أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين