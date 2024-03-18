شهدت محافظة مطروح، اليوم الإثنين، طقسا شتويا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط خفيف للرياح التجارية الشمالية الباردة القادمة من القارة الأوربية والعكسية الشمالية الغربية الرطبة، وظهرت السحب المتوسطة الخفيفة، مما أدى لهطول الأمطار الخفيفة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتأثرت المحافظة باضطرابات في الأحوال الجوية نتيجة تعرضها لنوة الشمس الكبرى التي تضرب البلاد خلال هذا الأسبوع، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 30 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 90٪ والتي تساعد على نشاط عملية التكاثف وتساقط الأمطار الخفيفة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.

واطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

طقس مطروح.. أجواء شتوية مع انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار الخفيفة المتقطعة

IMG_20240318_085645

IMG_20240318_085540

IMG_20240318_085730

IMG_20240318_085647

IMG_20240318_085535