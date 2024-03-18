أوكرانيا: مقتل431 ألفا و550 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 431 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و809 دبابات و13 ألفا و14 من المركبات المدرعة و10 آلاف و668 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و720 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1731 من المعدات الخاصة و8 آلاف و308 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و141 من المركبات وخزانات الوقود".



وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم بولتافا الأوكراني فيليب برونين أن القوات الروسية هاجمت الإقليم صباح اليوم بطائرات هجومية بدون طيار، وتم سماع دوي انفجارات في منطقة كريمنشوك المجاورة.



ونقلت (يوكرين فورم) عن برونين قوله - في تصريح له - "إن الجيش الروسي هاجم منطقة بولتافا بطائرة بدون طيار، وتم سماع دوي انفجارات في منطقة كريمنشوك وكذلك في المناطق المجاورة. ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".



ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، هاجم الجيش الروسي أوكرانيا أمس الأحد باستخدام 22 طائرة بدون طيار من طراز شاهد بينما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 17 طائرة منهم.

