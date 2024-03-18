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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق، اليوم الاثنين ، بتجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل "شقة" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة مليون جنية المعادى وزارة الداخلية امن القاهرة