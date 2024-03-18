تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي

أمرت جهات التحقيق، اليوم الاثنين ، بتجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل "شقة" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.