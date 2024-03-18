بوتين: ليس لدينا مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ليس لديها أي مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مؤكدًا أنه لا يري أي ديمقراطية في العمليات الانتخابية كما يحدث في بعض الدول الغربية.

وقال بوتين في تصريحات من مقر حملته الانتخابية، "ليس لدينا أي تفضيل لأي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعمل مع من يثق به الناخبون".

وأضاف: "لدي كل الأسباب للاعتقاد بأننا لا نرى أي ديمقراطية اليوم، على الأقل خلال العمليات الانتخابية في بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأشار بوتين إلى أنه خلال الانتخابات في الولايات المتحدة هناك استغلال للموارد الإدارية والنظام القضائي. مشيرًا إلى أن "هذا أصبح ببساطة سخيفًا وعارًا على العالم أجمع بالنسبة للولايات المتحدة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.