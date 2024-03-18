فصائل عراقية تستهدف قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسير بالجولان المحتل

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الإثنين، عن استهدف قاعدة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير في الجولان المحتل، باستخدام طائرات مسيرة تابعة لتلك الفصائل.

كما أكدت الفصائل العراقية على استمرار ومضاعفة عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك.

وأمس الأحد، أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا استهدف عدة نقاط في المنطقة الجنوبية من الجولان المحتل.

وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ، وسقط عدد آخر على اهداف في سوريا، استشهد على إثرها جندي سوري بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية.