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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت مراسل قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأمس الأحد، أعلن الجيش السوري عن إصابة جندي سوري نتيجة قصفات صاروخية إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه عدة مناطق داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا استهدف عدة نقاط في المنطقة الجنوبية من الجولان المحتل، وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ، وسقط عدد آخر على اهداف في سوريا، استشهد على إثرها جندي سوري بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية.

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