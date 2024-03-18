مسلسل "إمبراطورية ميم".. هاجر السرّاج تهدد والدها بالزواج لإجباره على تحقيق حلمها بالسفر

بعدما طلب زميلها فى العمل يدها للزواج حتى يتسنى لها السفر بالخارج، ذهبت منى مختار أبو المجد التي تؤدي شخصيتها هاجر السراج لأبيها بمقر عمله لكي تطلب منه السماح لها بالسفر في بعثة بالخارج، لتجده يرفض مجددًا بدافع خوفه عليها، فإذا بها تخرج بطاقتها الأخيرة قائلة «حضرتك مش موافق إن أنا أسافر؟، يبقى هتجوز وأسافر مع جوزى!»، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي ام سي دراما بالتوازي مع عرضه على منصة شاهد.

وعلى ما يبدو أن شخصية هاجر السراج، ليست على تمام الاقتناع بأمر الزواج من زميلها بهيئة التدريس، ورأت أن تحاول مرة أخرى لإقناع أبيها ولكنه كرر رفضه بدافع خوفه عليها، حتى أنه عرض عليها أن يفتح لها أكبر مكتب محاماة في مصر وبالتالي تصبح محامية ذات شأن رفيع أو ربما تستكمل عملها بالجامعة حتى تترقى وتصبح رئيسة للجامعة، وهو الأمر الذى قد يرشحها لتصبح وزيرة للعدل ومن ثم يتحقق حلمه الذي طالما تمناه.

ولكن الابنة قد قابلت هذه الرغبات بعاصفة من الغضب، وانتهى الحوار المحتدم بينهما، بإعلان منى قرارها بالزواج بهدف السفر بحرية مع زوجها فى محاولة ذكية منها للضغط على والدها وإظهار احتجاجها على قرار رفضه سفرها.

وتؤدي هاجر السراج في مسلسل إمبراطورية شخصية منى، الابنة الكبرى لمختار أبو المجد، و تتميز بأنها شخصية جادة وحازمة وطموحة، واثقة بنفسها، وتصب كل اهتمامها بالعلم والدراسة وتحقيق الإنجاز والتطور الوظيفي الأكاديمي، ولا تهتم كثيرًا بالأمور التي تخص الفتيات.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.