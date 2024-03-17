حزب المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لزيادة المساعدات لغزة

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يعرقل دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة وينتهج سياسة تجويع الشعب الفلسطيني استمرار لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مرشد في تصريحات اليوم، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عملية ضد الكيان الصهيوني والضغط على اسرائيل من أجل ادخل المزيد من المساعدات إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا ان مصر لم تتوان عن تقديم كافة المساعدات إلى سكان قطاع غزة ومعظم المساعدات التي دخلت للقطاع قدمتها الدولة المصرية حكومة وشعبا.

وشدد مرشد على أن عرقلة دخول المساعدات من جانب اسرائيل إلى قطاع غزة جريمة ضد المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك على كافة المستويات من أجل وقف جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وفضح انتهاكات الكيان الصهيوني.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاطن المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لاتزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.