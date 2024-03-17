الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يُواجه نابولي بتشكيل مُقاتل

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي مساء اليوم على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

يسعى إنتر ميلان إلى استعادة انتصاراته، بعد الخسارة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

يعتمد إنزاجي على تشكيل مقاتل، يضمّ لاعبين مخضرمين مثل باستوني، كالهانوجلو، ومخيتاريان، إلى جانب لاعبين شبان مثل ديماركو ولاوتارو مارتينيز.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان.

خط الوسط: باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان.

خط الهجوم: ديماركو، تورام، لاوتارو مارتينيز.

