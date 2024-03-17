أطباء بلا حدود تصف الوضع في غزة بالكارثي

وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه"، جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة تويتر سابقًا اليوم الأحد، وتضمن الاعترافات والآراء لبعض الممرضين التابعين للمنظمة والعاملين في شمال قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن القطاع يعاني من نقص كبير في الغذاء، وأن الفلسطينيين يعيشون ظروفًا صعبة. وأشارت المنظمة في منشورها إلى أنها نادرًا ما تتمكن من الاتصال بموظفيها في المنطقة.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة يعيق وصول المواد الحيوية إلى القطاع. وفي الوقت نفسه، من الصعب توفير المساعدات داخل القطاع بسبب تجاهل الكيان الإسرائيلي لحماية البعثات الطبية والإنسانية وطواقمها وسلامتهم، ومنع وصول الناس إلى المساعدات التي تنقذ الحياة.

وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة من خلال العمليات البرية والبحرية والجوية، مما تسبب في تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وخاصة في شهر رمضان المبارك. وارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31645، وغالبيتهم من الأطفال والنساء. وعلاوة على ذلك، هناك 73676 مصابًا، وما زالت آلاف الضحايا تحت الأنقاض.