القاصد يكرم أوائل كليات جامعة المنوفية الأهلية عقب مشاركته حفل الإفطار الجماعى

حضر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية حقل الافطار الجماعى الذى نظمته جامعة المنوفية الأهلية تحت رعايته وإشراف الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى وللدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية ومنسقى الكليات والبرامج.

كما شارك بالحضور سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف النطاط الأمين العام المساعد بجامعة المنوفية، ولفيف من مديرى عموم جامعة المنوفية، ومديرى إدارات جامعة المنوفية الأهلية والعاملين، والطلاب الأوائل من جميع الكليات.

حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب الإفطار الجماعى والتواجد وسط أبنائه الطلاب موجها لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، معربا عن سعادته لمشاركتهم فى فعاليات هذا اليوم.

هنأ القاصد الطلاب الأوائل على نتائجهم المتميزة وتفوقهم فى جميع البرامج التى تضمها جامعة المنوفية الأهلية هذا الصرح العلمى المميز، مؤكدا على دعم القيادة السياسية للجامعات الأهلية ضمن استراتيجية تطوير التعليم العالي بالدولة المصرية، والتوجه نحو جامعات ذكية متطورة تواكب الثورة المعلوماتية والتكنولوجية بالعالم، وتؤهل للطالب لسوق العمل المحلى والدولى.

وأوضح القاصد أن جامعة المنوفية الأهلية أصبحت تضم ١٠ كليات و ١٥ برنامج تم اختيارها بعناية لتكون من البرامج المتميزة فى تخصصاتها على مستوى جميع الجامعات الأهلية حتى أصبحت من النقاط المضيئة التى تشهد اقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق ببرامجها، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية تسعى بكامل طاقتها لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى طريق الجمهورية الجديدة.

هذا وشمل حفل الإفطار الجماعى فقرات فنية قدمها الطلاب تضمنت إنشاد دينى وإلقاء شعر وغناء، وتم التقاط صور تذكارية للأوائل من كل كلية مع رئيس الجامعة.

شارك فى تنظيم الاحتفال إدارة رعاية الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية بجامعة المنوفية الأهلية، وعدد من الطلاب.